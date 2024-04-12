DYP

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

नामDYP

रैंकNo.2109

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.12%

बाज़ार में उपलब्ध राशि184,531,270

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति229,926,862

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.107288583089982,2024-04-12

सबसे कम कीमत0.00409764855130774,2025-09-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

