DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

नामDYNA

रैंकNo.2217

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.45%

बाज़ार में उपलब्ध राशि32,749,483.43449605

अधिकतम आपूर्ति500,000,000

कुल आपूर्ति399,999,998

सर्कुलेशन रेट0.0654%

जारी करने की तारीख2024-09-28 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.5 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.6457212324107515,2024-09-29

सबसे कम कीमत0.026005607336100172,2025-09-09

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

