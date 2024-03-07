DYDX

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

नामDYDX

रैंकNo.119

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.32%

बाज़ार में उपलब्ध राशि782,589,851.0475099

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति958,342,745

सर्कुलेशन रेट0.7825%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.52847355533478,2024-03-07

सबसे कम कीमत0.41678738699944223,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनNONE

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...