DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

नामDTEC

रैंकNo.1909

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.38%

बाज़ार में उपलब्ध राशि107,812,551.19572598

अधिकतम आपूर्ति450,000,000

कुल आपूर्ति338,415,647.49448

सर्कुलेशन रेट0.2395%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.209790098274572,2024-11-17

सबसे कम कीमत0.011350206009706468,2025-07-07

पब्लिक ब्लॉकचेनMATIC

