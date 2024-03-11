DSYNC

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

नामDSYNC

रैंकNo.352

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.73%

बाज़ार में उपलब्ध राशि974,947,710.1310906

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,874,315.1676701

सर्कुलेशन रेट0.9749%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.5513112629242496,2025-01-06

सबसे कम कीमत0.005953619308782976,2024-03-11

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयDestra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.