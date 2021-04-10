DPR

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

नामDPR

रैंकNo.2140

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि3,183,142,317.79269

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति9,967,141,302.00769

सर्कुलेशन रेट0.3183%

जारी करने की तारीख2021-04-10 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.33995451,2021-04-13

सबसे कम कीमत0.000172676790509784,2025-08-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयDeeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

