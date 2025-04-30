DONKEY

$DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures.

नामDONKEY

रैंकNo.1027

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.80%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.07572362085950023,2025-08-25

सबसे कम कीमत0.000017148037481088,2025-04-30

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.