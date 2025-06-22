DOLO

Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

नामDOLO

रैंकNo.429

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)35.66%

बाज़ार में उपलब्ध राशि441,621,967

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति998,851,995.6451048

सर्कुलेशन रेट0.4416%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.36803596089428636,2025-08-31

सबसे कम कीमत0.029056452455781562,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

