DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

नामDOGE

रैंकNo.8

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0093%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.65%

बाज़ार में उपलब्ध राशि150,877,106,383.70526

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति150,877,106,383.70526

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2013-12-12 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.000559 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.7375666,2021-05-08

सबसे कम कीमत0.000085474399384111,2015-05-07

पब्लिक ब्लॉकचेनDOGE

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.