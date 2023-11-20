DNX

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

नामDNX

रैंकNo.1420

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.29%

बाज़ार में उपलब्ध राशि104,515,422.82434891

अधिकतम आपूर्ति110,000,000

कुल आपूर्ति104,515,422.82434891

सर्कुलेशन रेट0.9501%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.3643865798324275,2023-11-20

सबसे कम कीमत0.023577616456842587,2025-05-08

पब्लिक ब्लॉकचेनDNX

क्षेत्र

सोशल मीडिया

