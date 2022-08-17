DHN

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

नामDHN

रैंकNo.500

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)19.67%

बाज़ार में उपलब्ध राशि17,075,042

अधिकतम आपूर्ति372,000,000

कुल आपूर्ति372,000,000

सर्कुलेशन रेट0.0459%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर55.73754618741059,2025-03-06

सबसे कम कीमत0,2022-08-17

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

