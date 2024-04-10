DFC

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

नामDFC

रैंकNo.2312

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि26,563,279

अधिकतम आपूर्ति200,000,000

कुल आपूर्ति199,999,999

सर्कुलेशन रेट0.1328%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.9396355203834914,2024-04-10

सबसे कम कीमत0.019879577606559423,2025-08-24

पब्लिक ब्लॉकचेनTONCOIN

क्षेत्र

सोशल मीडिया

