DEOD

This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.

नामDEOD

रैंकNo.1477

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि492,445,936.6200642

अधिकतम आपूर्ति2,000,000,000

कुल आपूर्ति492,445,936.6200642

सर्कुलेशन रेट0.2462%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.024220648368399503,2024-08-11

सबसे कम कीमत0.000547075562183489,2024-03-09

पब्लिक ब्लॉकचेनMATIC

परिचयThis is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.
DEOD/USDT
Decentrawood
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (DEOD)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
