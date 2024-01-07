DEGEN

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

नामDEGEN

रैंकNo.489

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि20,941,198,310.61509

अधिकतम आपूर्ति36,963,632,968.517365

कुल आपूर्ति36,960,002,958.517365

सर्कुलेशन रेट0.5665%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.06943421122899052,2024-02-24

सबसे कम कीमत0.000000811763929504,2024-01-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

क्षेत्र

सोशल मीडिया

