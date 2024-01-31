DEFI

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

नामDEFI

रैंकNo.2785

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)9,980.13%

बाज़ार में उपलब्ध राशि30,059,736.11

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति102,388,828.12

सर्कुलेशन रेट0.03%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.004206075461872,2024-01-31

सबसे कम कीमत0.002023143867285916,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

