DEFAI

CredDeFAI Protocol is a next-generation DeFi + AI (DeFAI) credit protocol, powered by OracAI technology. By combining AI-driven DeFi strategies, NFT-based credit scores, and gasless trading experiences, CredDeFAI redefines how users manage assets and access liquidity in decentralized finance.

नामDEFAI

रैंकNo.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0

बाज़ार में उपलब्ध राशि--

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर,

सबसे कम कीमत,

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयCredDeFAI Protocol is a next-generation DeFi + AI (DeFAI) credit protocol, powered by OracAI technology. By combining AI-driven DeFi strategies, NFT-based credit scores, and gasless trading experiences, CredDeFAI redefines how users manage assets and access liquidity in decentralized finance.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.