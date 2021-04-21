DAO

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

नामDAO

रैंकNo.837

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.12%

बाज़ार में उपलब्ध राशि202,884,486.8882761

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति278,696,866.5682761

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर8.75191628,2021-04-21

सबसे कम कीमत0.10402367680053178,2025-04-09

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

