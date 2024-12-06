CXT

नामCXT

रैंकNo.758

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.53%

बाज़ार में उपलब्ध राशि979,891,253.42

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9798%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.16919624187417914,2024-12-06

सबसे कम कीमत0.022540025208507328,2025-06-28

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचय

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.