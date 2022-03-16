CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

नामCULTDAO

रैंकNo.990

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि4,318,690,730,920

अधिकतम आपूर्ति6,666,666,666,666

कुल आपूर्ति4,957,113,505,372

सर्कुलेशन रेट0.6478%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.00007365994530623,2022-04-02

सबसे कम कीमत0.000000148125207036,2022-03-16

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

