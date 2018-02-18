CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

नामCTXC

रैंकNo.985

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि232,362,856.75

अधिकतम आपूर्ति299,792,458

कुल आपूर्ति299,792,458

सर्कुलेशन रेट0.775%

जारी करने की तारीख2018-02-18 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.4102001190185547,2018-04-30

सबसे कम कीमत0.0341331368292,2020-03-16

पब्लिक ब्लॉकचेनCTXC

