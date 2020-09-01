CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

नामCPH

रैंकNo.1774

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि382,951,230

अधिकतम आपूर्ति8,428,000,000

कुल आपूर्ति6,828,000,000

सर्कुलेशन रेट0.0454%

जारी करने की तारीख2020-09-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.25 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.19854994089735145,2021-11-29

सबसे कम कीमत0.002529181439634382,2024-10-02

पब्लिक ब्लॉकचेनCPH2

