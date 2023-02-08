CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

नामCORE

रैंकNo.125

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)3.29%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,010,971,252.2244705

अधिकतम आपूर्ति2,100,000,000

कुल आपूर्ति2,093,769,839.0352812

सर्कुलेशन रेट0.4814%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर6.468239711847785,2023-02-08

सबसे कम कीमत0.34324412364907425,2023-11-03

पब्लिक ब्लॉकचेनCORE

