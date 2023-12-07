COQ

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

नामCOQ

रैंकNo.740

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि69,420,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति69,420,000,000,000

कुल आपूर्ति69,420,000,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000006466899448268,2024-03-09

सबसे कम कीमत0.000000000320111495,2023-12-07

पब्लिक ब्लॉकचेनAVAX_CCHAIN

परिचयBorn from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.