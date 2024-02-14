COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

नामCOMAI

रैंकNo.1577

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.35%

बाज़ार में उपलब्ध राशि71,160,317.18

अधिकतम आपूर्ति169,420,000

कुल आपूर्ति169,420,000

सर्कुलेशन रेट0.42%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.418515268160687,2024-02-14

सबसे कम कीमत0.018996619659761273,2025-03-29

पब्लिक ब्लॉकचेनCOMAI

