COLLAT

Mobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs.

नामCOLLAT

रैंकNo.3533

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति999,964,790.88

कुल आपूर्ति999,964,790.88

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.09000689418745024,2025-05-26

सबसे कम कीमत0.00128581154824499,2025-01-30

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयMobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.