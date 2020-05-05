CNS

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

नामCNS

रैंकNo.3308

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि99,199,000,000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति99,199,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2020-05-05 08:41:26

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.0183119028831,2020-08-03

सबसे कम कीमत0.000000154111253168,2025-08-29

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network's on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

CNS/USDT
Centric Swap
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (CNS)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
CNS/USDT
--
--
‎--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (CNS)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
