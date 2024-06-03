CLASHUB

Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.

नामCLASHUB

रैंकNo.2462

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि453,155,313

अधिकतम आपूर्ति900,000,000

कुल आपूर्ति900,000,000

सर्कुलेशन रेट0.5035%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.026975612460007094,2024-06-03

सबसे कम कीमत0.000536016054711468,2025-05-19

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

