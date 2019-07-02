CHZ

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

नामCHZ

रैंकNo.135

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.74%

बाज़ार में उपलब्ध राशि9,975,874,490

अधिकतम आपूर्ति

कुल आपूर्ति9,975,874,490

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2019-07-02 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.89147509,2021-03-13

सबसे कम कीमत0.0040007649349,2019-09-27

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

Loading...