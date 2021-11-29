CHEQ

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

नामCHEQ

रैंकNo.1056

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.07%

बाज़ार में उपलब्ध राशि642,492,815

अधिकतम आपूर्ति1,243,225,903

कुल आपूर्ति1,249,471,736

सर्कुलेशन रेट0.5167%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.7058000107411805,2021-11-29

सबसे कम कीमत0.012413606257030118,2025-07-02

पब्लिक ब्लॉकचेनCHEQ

क्षेत्र

सोशल मीडिया

