Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

नामCFX

रैंकNo.87

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0002%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.24%

बाज़ार में उपलब्ध राशि5,134,044,985.34

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति5,134,044,983.74

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2020-11-09 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.70377503,2021-03-27

सबसे कम कीमत0.021909136906575016,2023-01-01

पब्लिक ब्लॉकचेनCFX

