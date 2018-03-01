CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

नामCENNZ

रैंकNo.1813

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,200,000,000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1,200,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2018-03-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.12 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.541558027267456,2018-04-25

सबसे कम कीमत0.001289077486695642,2025-08-10

पब्लिक ब्लॉकचेनCENNZ

परिचयCentrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.