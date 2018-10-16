CEL

Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.

नामCEL

रैंकNo.1747

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.61%

बाज़ार में उपलब्ध राशि37,720,111

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति37,720,111

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर8.0232862,2021-06-03

सबसे कम कीमत0.0223455,2018-10-16

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

