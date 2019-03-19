CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

नामCELR

रैंकNo.504

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.12%

बाज़ार में उपलब्ध राशि7,803,424,106.9912

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.7803%

जारी करने की तारीख2019-03-19 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.0067 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.19869033851597,2021-09-26

सबसे कम कीमत0.00101410762651,2020-03-16

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

