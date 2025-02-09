CAR

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

नामCAR

रैंकNo.1140

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.10%

बाज़ार में उपलब्ध राशि996,964,694.366117

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति996,964,694.366117

सर्कुलेशन रेट0.9969%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.8087050671825415,2025-02-10

सबसे कम कीमत0.000097292665942939,2025-02-09

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

