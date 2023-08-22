CARR

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

नामCARR

रैंकNo.1932

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,608,000,000

अधिकतम आपूर्ति1,750,000,000

कुल आपूर्ति1,750,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9188%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.00729951538592808,2024-04-02

सबसे कम कीमत0.000106941883725881,2023-08-22

पब्लिक ब्लॉकचेनMATIC

