CAMT

The Camell Project is a cloud-based infrastructure platform that provides decentralized storage and data processing solutions. It aims to enhance efficient data management and security while creating an economical and transparent ecosystem using blockchain technology.

नामCAMT

रैंकNo.5498

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति0

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.04022172512350678,2024-10-05

सबसे कम कीमत0.001901887719618652,2025-05-29

पब्लिक ब्लॉकचेनTRX

परिचयThe Camell Project is a cloud-based infrastructure platform that provides decentralized storage and data processing solutions. It aims to enhance efficient data management and security while creating an economical and transparent ecosystem using blockchain technology.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.