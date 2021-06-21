BZZ

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

नामBZZ

रैंकNo.1088

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.45%

बाज़ार में उपलब्ध राशि52,600,660.90444622

अधिकतम आपूर्ति63,149,437

कुल आपूर्ति63,149,437

सर्कुलेशन रेट0.8329%

जारी करने की तारीख2021-06-21 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर59.64320391,2021-06-21

सबसे कम कीमत0.12197999757777185,2025-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...