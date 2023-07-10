BTC2

BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

नामBTC2

रैंकNo.4360

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति21,000,000

कुल आपूर्ति21,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.9009127795694282,2023-07-16

सबसे कम कीमत0.001932264593413596,2023-07-10

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयBTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

