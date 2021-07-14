BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

नामBSW

रैंकNo.1118

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि671,747,009

अधिकतम आपूर्ति700,000,000

कुल आपूर्ति655,492,487.8213975

सर्कुलेशन रेट0.9596%

जारी करने की तारीख2021-07-14 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.12915576713788,2021-12-08

सबसे कम कीमत0.011035823943177085,2025-04-15

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

Loading...