BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

नामBSV

रैंकNo.118

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)77.53%

बाज़ार में उपलब्ध राशि19,917,846.875

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति19,917,846.875

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2018-11-09 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था88.3 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर491.6353891,2021-04-16

सबसे कम कीमत22.957323388337606,2025-07-01

पब्लिक ब्लॉकचेनBSV

