BSA

नाम

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मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $0.00

मार्केट शेयर undefined%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे) 0

बाज़ार में उपलब्ध राशि --

अधिकतम आपूर्ति 0

कुल आपूर्ति --

सर्कुलेशन रेट undefined%

जारी करने की तारीख --

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था --

अब तक का सबसे उच्च स्तर undefined, undefined

सबसे कम कीमत undefined, undefined

पब्लिक ब्लॉकचेन BSA

परिचय

क्षेत्र

सोशल मीडिया

फ़ंड के फ़्लो का विश्लेषण

खरीदें(BSA) बेचें(BSA) नेट इनफ़्लो
बड़ी 0.000 420.817K -420817.340
मध्यम 1.205M 66.640M -65434756.510
छोटी 9.911M 49.480M -39568342.900
कुल योग 11.116M 116.540M -105423916.750

etfindex:mc_etfindex_source अस्वीकरण: डेटा undefined द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

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