Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

नामBROAK

रैंकNo.2034

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.07%

बाज़ार में उपलब्ध राशि618,540,783.2832206

अधिकतम आपूर्ति690,000,000

कुल आपूर्ति690,000,000

सर्कुलेशन रेट0.8964%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.013834281736984748,2025-06-03

सबसे कम कीमत0.00037184903730048,2025-05-21

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

