BRAINLET

नामBRAINLET

रैंकNo.1660

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि952,905,541

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,930,843

सर्कुलेशन रेट0.9529%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.053652898498692925,2024-11-14

सबसे कम कीमत0.000715578606896465,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयBlockchain sped club.

क्षेत्र

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.