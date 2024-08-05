BOOE

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

नामBOOE

रैंकNo.771

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.23%

बाज़ार में उपलब्ध राशि96,191,009

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9619%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.8132865790759094,2024-10-16

सबसे कम कीमत0.008879381003767716,2024-08-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...