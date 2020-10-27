BOND

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

नामBOND

रैंकNo.2065

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)3.36%

बाज़ार में उपलब्ध राशि7,910,262.29101514

अधिकतम आपूर्ति10,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000

सर्कुलेशन रेट0.791%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर185.92532004,2020-10-27

सबसे कम कीमत0.1420794991809,2025-07-02

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.