BOBA

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

नामBOBA

रैंकNo.979

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)3,33%

बाज़ार में उपलब्ध राशि171 624 231,86

अधिकतम आपूर्ति500 000 000

कुल आपूर्ति500 000 000

सर्कुलेशन रेट0.3432%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर7.9879991275196645,2021-11-25

सबसे कम कीमत0.06709533464059267,2025-04-09

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

