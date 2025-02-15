BNBXBT

An AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT.

नामBNBXBT

रैंकNo.1945

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.019146370537728507,2025-02-16

सबसे कम कीमत0.000085558656081416,2025-02-15

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयAn AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

