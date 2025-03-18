BMT

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

नामBMT

रैंकNo.775

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)6.14%

बाज़ार में उपलब्ध राशि426,599,505

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.4265%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.3212330971816307,2025-03-18

सबसे कम कीमत0.0601112895696419,2025-09-04

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयBubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Bubblemaps
