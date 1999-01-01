BLUM

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

नामBLUM

रैंकNo.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0

बाज़ार में उपलब्ध राशि--

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर,

सबसे कम कीमत,

पब्लिक ब्लॉकचेनTONCOIN

परिचयBlum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.