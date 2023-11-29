BLOCX

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

नामBLOCX

रैंकNo.2250

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.13%

बाज़ार में उपलब्ध राशि100,105,173.9817376

अधिकतम आपूर्ति169,000,000

कुल आपूर्ति130,662,741.62002465

सर्कुलेशन रेट0.5923%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.35030075592322985,2023-11-29

सबसे कम कीमत0.006644840383025562,2025-07-01

पब्लिक ब्लॉकचेनNONE

